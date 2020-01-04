Haberler Video Son dakika... Tem otoyolunda zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi yol trafiğe kapandı

Son dakika... Tem otoyolunda zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi yol trafiğe kapandı

04.01.2020 11:30

TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kaza TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. 7 aracın karıştığı trafik kazasında bir çocuk hafif yaralandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM otoyolu Ankara istikametine bir süre trafiğe kapatıldı.


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