Son dakika... Tem otoyolunda zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi yol trafiğe kapandı 04.01.2020 11:30

TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kaza TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. 7 aracın karıştığı trafik kazasında bir çocuk hafif yaralandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM otoyolu Ankara istikametine bir süre trafiğe kapatıldı.