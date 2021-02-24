SON DAKİKA: Saklandıkları okuldan 5 bin TL alıp kayıplara karıştılar!

Son dakika haberi! Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 3 çocuk, okulda bulunan yardım kumbarasını kırarak içinde bulunan 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklar ikinci katın camından boruya tutunarak örümcek adam gibi inerek gitti.
Olay Yenimahalle'de bulunan Kocatepe Ortaokulunda meydana geldi. Henüz kimlikleri belli olmayan 3 çocuk, okulda kurs olduğu gün diğer öğrencilerin çıkışında okulda saklandı.
TEK TEK GEZEREK BİR ŞEYLER ARADILAR
Herkesin çıktığını gören çocuklar okulun içinde bulunan sınıfları tek tek gezerek değerli bir şeyler aradı.
5 BİN TL İLE KAYIPLARA KARIŞTILAR
Küçük çocuklar daha sonra koridorda bulunan yardım kumbarasına gözlerine kestirdi. Asılı olan kumbarayı alan çocuklar, koridorda kumbarayı ayaklarıyla kırıp, içinde bulunan yaklaşık 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı.
Çocuklar ikinci katın camından ise boruya tutunarak örümcek adam gibi inerek gitti.
POLİSLER KAYIPLARA KARIŞAN 3 ÇOCUĞU ARIYOR
Çocukların o anları, okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine polis ekipleri kayıplara karışan üç çocuğu arıyor.