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SON DAKİKA: Sağlık çalışanına darp güvenlik kamerasında! 17 yaşındaki kız su şişesiyle saldırdı

SON DAKİKA: Sağlık çalışanına darp güvenlik kamerasında! 17 yaşındaki kız su şişesiyle saldırdı
10.03.2021 09:35
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Son dakika haberine göre, Samsun’da Edanur Ç.’nin (17), annesiyle birlikte geldiği hastanede, tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'yi su şişesiyle başına vurup darbettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Olay, dün saat 11.30 sıralarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Annesi Filiz Ç. ile birlikte hastaneye giden Edanur Ç. ile sağlık çalışanı Nurhan Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.





Edanur Ç., Nurhan Y.'nin başına su şişeyle vurup, darbetti. Hastane polisi Edanur Ç.'yi gözaltına aldı. Kaşı açılan Nurhan Y. ise aynı hastanede tedaviye alındı.



Edanur Ç., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken,olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



O ANLAR KAMERADA
Edanur Ç.'nin tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'yi su şişesiyle başına vurup darbettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.





Görüntülerde Edanur Ç. ve Nurhan Y.'nin tartıştıkları ve ardından Edanur'un masadan aldığı su şişesiyle Nurhan Y.'ye vurduğu görülüyor.

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