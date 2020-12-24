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Son dakika: Rus askeri gemilere peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti! Silahla nöbet tuttular

Son dakika: Rus askeri gemilere peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti! Silahla nöbet tuttular
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Son dakika haberine göre Rus mayın tarama gemisi ve askeri römorkör peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Gemilerde çok sayıda Rus askerinin silahlı nöbet tuttuğu görüldü


Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait 911 borda numaralı Ivan Golubets adlı mayın tarama gemisi ve SB-739 borda numaralı askeri römorkör saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na peş peşe giriş yaptı.


SİLAHLA NÖBET TUTTULAR
Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaşan gemilerde çok sayıda Rus askerinin silahlı nöbet tuttuğu görüldü.


Rus askeri gemilerinin geçişine iki sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık iki saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.

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