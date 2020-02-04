Haberler Video Son dakika: Meryem, şehit ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı |Video
Son dakika: Meryem, şehit ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı |Video

Son dakika: Meryem, şehit ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı |Video

04.02.2020 17:45

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçlerince gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Uğur Katran (25), memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi. Şehidin kız kardeşi Meryem Katran (16), ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı.


Şehit Katran için bugün Gülnar Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Ailesinin yaşadığı evine son kez götürülen şehidin cenazesi, daha sonra tören için kaymakamlık binası önüne getirildi. Burada askerlerin omzunda şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına götürülürken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Ramazan ve kız kardeşi Meryem Katran, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşi ağabeyini askeri üniforma giyerek uğurladı.

Şehit Katran için ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin yakınları gözyaşı döktü. Katran'ın yakınlarını askeri görevliler teskin etmeye çalıştı. Cenaze arabasına konulan Katran'ın cenazesinin arkasından bir süre yürüyen ailesine ve protokol üyelerine, çok sayıda vatandaş da destek odu.
Yüzlerce kişinin katıldığı törenin ardından şehit Katran, Ayvalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Şehidin 2 kardeş olduğu ve annesi Çiğdem Katran'ın 11 yıl önce kanserden dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

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