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SON DAKİKA: Kayıp Rabia'dan acı haber! Cansız bedeni Yeşilırmak’ta bulundu

SON DAKİKA: Kayıp Rabia'dan acı haber! Cansız bedeni Yeşilırmak’ta bulundu
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Son dakik haberine göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde, dün kaybolan Rabia Ş.'nin (17), Yeşilırmak Nehri'nde cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rabia Ş.’nin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.


Samsun'un Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi'ndeki evinden dün saat 14.00 sıralarında çıkan Rabia Ş., geri dönmedi. Rabia Ş.'yi merak eden ailesi akşam saatlerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Bugün sabah saatlerinde bir vatandaşın Yeşilırmak Nehri'nde ceset gördüğü yönünde ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin kaybolan Rabia Ş.'ye ait olduğu belirlendi.

Rabia Ş.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rabia Ş.'nin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

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