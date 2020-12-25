Haberler Video Yaşam Videoları SON DAKİKA! İzmir güne alevlerle uyandı! 4 katlı fabrikada yangın

SON DAKİKA! İzmir güne alevlerle uyandı! 4 katlı fabrikada yangın

SON DAKİKA! İzmir güne alevlerle uyandı! 4 katlı fabrikada yangın
25.12.2020 12:50
Ana Sayfa 00:35
Annesi kızını solladı!
Ana Sayfa 05:59
Korkutan yangın! Alevler bir...
Ana Sayfa 03:42
Bakan duyurdu: Süre 6 saatten...
Ana Sayfa 12:09
Dünyada en hızlı büyüyen ülke...
Ana Sayfa 06:32
Arama çalışmalarından canlı...
Ana Sayfa 01:28
Hafta sonu kısıtlaması bu...
Ana Sayfa 38:11
17-25 Aralık millete...
Ana Sayfa 02:56
Merkez'den fiyat istikrarı...
Ana Sayfa 08:50
SGK prim borcu olanlar dikkat!...
Ana Sayfa 01:38
300 milyon liralık vurgun!
Ana Sayfa 01:36
Peş peşe FETÖ operasyonu! Çok...
Ana Sayfa 01:32
Altına yatırım yapacaklar...

İzmir'de sabah saatlerinde 4 katlı atık kağıt fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, alevler kısa süre içinde tüm fabrikayı sardı.


İzmir'de, 4 katlı atık kağıt fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. Karabağlar ilçesi 4332 Sokak'taki atık kağıt fabrikasında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı.

Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, polis ekipleri de çevre de güvenlik önlemi aldı.

Yaşam Videoları