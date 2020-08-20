Son dakika: İstanbul'da şiddetli yağış trafiği kilitledi! Arnavutköy'de evleri su bastı

20.08.2020 13:21

Son dakika haberine göre İstanbul'da yağış trafiği olumsuz etkiledi. İkitelli Caddesi’nde trafik durma noktasına geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik havadan da görüntülendi. Arnavutköy'de ev ve iş yerlerini su bastı. Yeniköy açıklarında da yağış sırasında hortum oluştu.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde yağan kısa süreli yağmur trafiği durma noktasına getirdi. Yağmur sonrası oluşan kilometrelerce araç trafiği nedeniyle bazı vatandaşlar yaklaşık bir saat İkitelli Caddesi'ndeki trafikte kaldı.



Trafikte uzun süre bekleyen bir sürücü, "Bir saatte geçemiyoruz, buraya bir çare bulsunlar. Burasının yolu her zaman böyle. Buraya bir köprü mü yapacaklar kavşak mı yapacaklar bir çare bulsunlar" dedi.





Trafikte kalan çok sayıda sürücü de İkitelli istikametinde yaklaşık 5 dakikalık yolu bir saate geçebildi. Hemen hemen her sabah aynı trafik çilesi yaşadıklarını söyleyen sürücüler, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.





ARNAVUTKÖY'DE EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Arnavutköy'de de kısa süreli sağanak bir çok ev ve işyerinin su altında kalmasına neden oldu. Bir evin bodrum katında yaşayan 7 kişilik Bektaş ailesinin evi de sular altında kaldı.







Tüm eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyleyen İlhan Bektaş, "Sabah 8 civarında başladı. Ben işe gitmiştim. İşten çağırdılar. Geldim manzara buydu. Evi bu halde buldum. Eşyalar şu an içeride. Parkeler bu halde. Temizleyeceğiz. Aynen devam ediyor halimiz. Mağdur olduk. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Çocukları komşulara gönderdik. Ben ve hanım bir de oğlum var. Torunlar komşuda" şeklinde konuştu.







Yeniköy açıklarında da yağış sırasında hortum oluştu.





