Son dakika: İstanbul genelinde dev şafak operasyonu: 225 kişi yakalandı

14.07.2020 12:17

Son dakika haberine göre kent genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 225 kişi yakalandı. Öte yandan, belirlenen adreslerde yapılan aramalar sırasında 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 13 adet mermi ve 19 gram esrar maddesi ele geçirildi.