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Son dakika haberi: Samsun'da korkutan fabrika yangını

Son dakika haberi: Samsun'da korkutan fabrika yangını

17.01.2020 09:54

Son dakika haberine göre Samsun'da organize sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederken, olayda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.


Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.



Tekkeköy'e bağlı Kirazlık mevkisindeki plastik fabrikasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede fabrikayı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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