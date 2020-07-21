SON DAKİKA HABER: Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detay! Katil Cemal Metin Avcı bakın nasıl yakalanmış!

21.07.2020 16:49

Muğla'da 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetindeki bir detay kan dondurdu. Gültekin'in katil zanlısı olan Cemal Metin Avcı'nın cinayeti işledikten sonra genç kızın bedenini yakmak için benzinlikten pet şişeyle benzin aldığı ortaya çıktı. Ekipler, görüntülerden şüphelenerek şahsı takibe alıp yakaladı.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Muğla'da 5 gündür haber alınamayan Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, gözaltına alınıp sorgulandı. Avcı ifadesinde cinayeti itiraf ederken genç kızın cansız bedeni de ormanlık alanda demir bir varilin içinde bulundu. Türkiye kahreden cinayeti konuşurken cinayete ilişkin detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı.

BENZİNLİKTEN PET ŞİŞEYLE BENZİN ALMIŞ

Sabah Gazetesi'nden Kenan Gürbüz'ün aktardığına göre; cinayete kurban giden Pınar Gültekin'i bulmak için jandarma ve polislerden oluşan ekip, genç kızın son görüldüğü bölgede bulunan kafe, iş yeri ve benzinliklere ait 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Jandarma ekipleri, benzinlikten aracına benzin aldıktan sonra, büyük bir pet şişeyle ilave benzin alan zanlı Cemal Metin Avcı'dan şüphelenerek takibe aldı gözaltına aldı. Cani ifadesinde cinayeti itiraf etti.

İFADESİNDE BİR BİR İTİRAF ETTİ

Katil zanlısı emniyette verdiği ifadede, "Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi. O zaman son olarak çiftlikte bir akşam yemeği yiyelim diye ikna ettim. Çiftliğe gittik, yemek yedik, yine bana dönmesini istedim.

Oysaki o başkası ile olduğunu söyledi, zaten bunu hissediyordum. Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım.

Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum" ifadelerini kullandı.