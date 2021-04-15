SON DAKİKA HABER: Döküm fabrikasında kazan patladı: Yaralılar var

Son dakika... Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında üretimde kullanılan kazanın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri fabrikaya gelirken, yaralılara müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında üretimde kullanılan kazanın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.







İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri fabrikaya gelirken, yaralılara müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



