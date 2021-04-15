RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA HABER: Döküm fabrikasında kazan patladı: Yaralılar var

SON DAKİKA HABER: Döküm fabrikasında kazan patladı: Yaralılar var
15.04.2021 16:40
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Son dakika... Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında üretimde kullanılan kazanın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri fabrikaya gelirken, yaralılara müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında üretimde kullanılan kazanın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.



İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri fabrikaya gelirken, yaralılara müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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