Son dakika: Darp edilen Ukraynalı genç kızı kurtarmak isterken bıçaklandı

Son dakika haberine göre, Adana’da bir kafede köpek havlaması nedeniyle çıkan tartışmada darp edilen Ukrayna uyruklu genç kızı kurtarmak isteyen genç, 4 yerinden bıçaklandı. Bıçaklanan Halil İbrahim Yalçın, “İkinci bir Kadir Şeker vakası olabilirdi. Adam beni bıçaklayıp, tehditler savurup kaçtı. Şikayetçiyiz” derken, darp edilen genç kız ise şikayetçi olduğunu söyledi.