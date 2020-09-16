Son dakika: Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Yan pencereye geçmeye çalışırken düşüp öldü

16.09.2020 17:01

Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'ndaki 7 katlı bir binada tırmanarak yan pencereye geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişi düşerek hayatını kaybetti.

Olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş sokaktaki 7 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, tırmanarak yan pencereye geçmeye çalıştığı sırada düştü.







Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2'si kadın 3 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.