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SON DAKİKA! Adıyaman kız kavgası videosu izle! Saçından tutup yerden yere vurdu...

SON DAKİKA! Adıyaman kız kavgası videosu izle! Saçından tutup yerden yere vurdu...
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Adıyaman Eskisaray Mahallesi'nde sokak ortasında karşılaşan iki kız arasındaki kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Birbirlerine tekme tokat vuran, saçlarından tutup birbirlerini yerde sürükleyen kızların kavgası vatandaşların müdahalesi ile birbirinden ayrılarak bölgeden uzaklaştı. İşte sokak ortasındaki kız kavgasının videosu...


ADIYAMAN'da, sokak ortasında kızların tekme tokat kavgası kameralara yansıdı.

Eskisaray Mahallesi'nde sokak ortasında karşılaşan iki kız arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra okul çantalarını yere bırakan kızlar, kavga etmeye başladı. Birbirlerine tekme tokat vuran, saçlarından tutup birbirlerini yerde sürükleyen kızların kavgası çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kimlikleri öğrenilemeyen kızlar, vatandaşların müdahalesi ile birbirinden ayrılarak bölgeden uzaklaştı.

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