SON DAKİKA HABER! Sosyal medyada 'SapıkAlihantutuklansın' kampanyası! Skandal videodaki Alihan'ın gözaltı görüntüsü...

SON DAKİKA: Sosyal medyada 'SapıkAlihantutuklansın' başlığıyla paylaşılan videolar Türkiye'nin en çok konuşulan konularından. İsminin Alihan olduğu iddia edilen 20 yaşındaki genç; Özgecan Aslan'a ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etti. 3 yaşında bir çocuğa istismar da bulunduğunu söyledi. Gelen son dakika bilgisine göre Alihan tutuklandı.

Twitter'da dün akşam saatlerinde gündemi sarsan bir olay yaşandı. İsminin Alihan Ş., olduğu iddia edilen 20 yaşındaki genç, videolarında; Türk Bayrağı'nı yırttı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Özgecan Aslan'a hareketler yağdırdı. Ayrıca 3 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

3 YAŞINDA ÇOCUĞA İSTİSMAR İTİRAFI

Alihan Ş., bir sosyal medya kullanıcısı ile yaptığı canlı yayında; köye tatile gittiği bir dönemde 3 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Görüntülerin kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşmasının ardından #SapıkAlihanTutuklansın etiketi Twitter'da Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya yükseldi.

'SapıkAlihanTutuklansın' etiketiyle 60 binden fazla tweet atıldı... İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri ise A.Ş. isimli şüpheliyi Kağıthane İlçesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına aldı.

DÖRT SUÇTAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şüphelinin "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" başlıklı "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile Türk Ceza Kanunu kapsamında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından ötürü adliyeye sevk edileceği vurgulandı.