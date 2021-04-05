Alihan Şimşek kimdir tutuklandı mı? 3 yaşındaki kıza tecavüz ve Türk bayrağına hakaret videosu izle! Twitter'ı ayağa kalktı...

Adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen şahsın videolarda kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medya mecralarının birinde sapıkça canlı yayınlar açıp genç kızları ve kadınları taciz eden Alihan Şimşek için çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da, 'sapıkalihanttuklansın' etiketiyle başlattıkları kampanyada Şimşek'in tutuklanması talebinde bulundu. İşte sapık ismin 3 yaşındaki kıza tecavüz ve Türk bayrağına hakaret ettiği anlara dair canlı yayın videosu...

Adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen şahsın videolarda kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki topladı. Şahsın Türk bayrağı yırttığı, Özgecan Aslan hakkında sapıkça ifadeler kullandığı görüldü. Bu duruma büyük tepki gösteren vatandaşlar gerekli mercilere durumu bildirdi. Peki, Alihan Şimşek kimdir? Tepkiler çığ gibi büyüyor! Alihan Şimşek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ALİHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Sosyal medyada paylaşılan videolardan birinde şahsın 20 yaşında olduğunu söylediği görülüyor. Alçakça ifadeler kullanan şahıs hakkında henüz fazla bir bilgi bulunmuyor.

MİLYONLARCA VATANDAŞ ÇAĞRIDA BULUNDU

Milyonlarca vatandaş Alihan Ş. için Twitter'da #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle çağrıda bulunuldu.

ATATÜRK VE ÖZGECAN ASLAN'A AĞIR SÖZLER

Paylaştığı videoda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler sarf etti. Sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrasında binlerce paylaşım yapıldı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Büyük tepki toplayan şahıs bir videoda da 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.