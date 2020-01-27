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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar

27.01.2020 12:34

Son dakika haberine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir taksi şoförü boğaza atlayarak intihar etti. İhbar üzerine Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri şahsı bulmak için boğazda arama çalışması başlatırken, olay nedeniyle köprünün Anadolu-Avrupa yönünde trafik yoğunluğu oluştu.


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