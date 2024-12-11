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Sol şeritte baltalı kavga!
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Sol şeritte baltalı kavga!

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 13:07

Bursa Nilüfer'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede baltalı kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kameralarına yansırken, sürücüler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa'da, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, baltalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 16 BEF 365 plakalı otomobilin sürücüsüyle 16 AUM 380 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sol şeritte durdurdukları araçlarından inen sürücüler, kavga etmeye başladı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga sırasında sürücülerden birinin elinde balta olduğu görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardında gözaltına alınan sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadıkları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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