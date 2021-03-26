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Şoför koltuğunda kokain kullanırken videosu paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı

Şoför koltuğunda kokain kullanırken videosu paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Şoför koltuğunda oturduğu aracın içinde kokain kullanırken videosu paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Ayvatoğlu hakkında tahkikat başlatıldığı açıklandı.


Sosyal medyada aracın şoför koltuğunda kokain kullanırken çekilen videosu paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu tepki çekti.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ise Ayvatoğlu'nun gözaltına alındığıyla ilgili açıklama geldi. Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekimiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış adli tahkikat başlatılmıştır.

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