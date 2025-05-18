Sivas’ta silahlı ve bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 18.05.2025 22:55:53

Sivas'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi'nde, İ.K., Y.K. ile S.H.U., A.K. ve M.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çatışmada İ.K. silahla kolundan, Y.K., S.H.U. ve A.K. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.