İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde İstanbul'da kar yağışı başladı. Yağış, kısa sürede yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Kentin bazı ilçeleri beyaza büründü. Öncelikle Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar ilçelerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen dakikalarda kentin büyük bir kısmında etkili oldu. Taksim Meydanı başta olmak üzere birçok noktada lapa lapa kar yağdı. Kar yağışı kentte etkisini gece boyunca sürdürdü.