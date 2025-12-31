PODCAST CANLI YAYIN
Halı saha aşkı engel tanımadı: Kar altında maç yaptılar

Halı saha aşkı engel tanımadı: Kar altında maç yaptılar

Maltepe’de soğuk havaya ve kar yağışına rağmen halı saha maçı yapan bir grup futbolsever, karşılaşmalarını yarıda bırakmadı.

İSTANBUL'DA KAR SÜRPRİZİ

Akşam saatlerinde sağanak yağışla başlayan hava, ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla birlikte parklar, sokaklar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

KAR ALTINDA FUTBOL KEYFİ

Soğuk havaya ve yoğun kar yağışına rağmen Maltepe'de bir grup futbolsever halı saha maçını yarıda bırakmadı. Zorlaşan zemin şartlarına aldırış etmeyen oyuncular, karla kaplı sahada mücadele etmeye devam etti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Maç sonrası konuşan futbolseverler, yılın ilk kar yağışında futbol oynamanın kendileri için ayrı bir keyif olduğunu söyledi. Kar altında oynanan maçın ardından sahada kar topu oynayan oyuncular, ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıkardı.

Bunlar da Var

Şehit Yasin Koçyiğit'e veda! Kızı İrem'in feryadı yürek dağladı: "Babamla gurur duyuyorum!"
Şehit Yasin Koçyiğit'e veda! Kızı İrem'in feryadı yürek dağladı: "Babamla gurur duyuyorum!"
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor!
Şehit Polis İlker Pehlivan'a veda!
Şehit Polis İlker Pehlivan'a veda!
Şehit polis Yasin Koçyiğit'e veda
Şehit polis Yasin Koçyiğit'e veda

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle