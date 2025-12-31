Halı saha aşkı engel tanımadı: Kar altında maç yaptılar

İSTANBUL'DA KAR SÜRPRİZİ

Akşam saatlerinde sağanak yağışla başlayan hava, ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla birlikte parklar, sokaklar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

KAR ALTINDA FUTBOL KEYFİ

Soğuk havaya ve yoğun kar yağışına rağmen Maltepe'de bir grup futbolsever halı saha maçını yarıda bırakmadı. Zorlaşan zemin şartlarına aldırış etmeyen oyuncular, karla kaplı sahada mücadele etmeye devam etti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Maç sonrası konuşan futbolseverler, yılın ilk kar yağışında futbol oynamanın kendileri için ayrı bir keyif olduğunu söyledi. Kar altında oynanan maçın ardından sahada kar topu oynayan oyuncular, ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıkardı.