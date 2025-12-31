Kontrolden çıkan tırın raylara uçtuğu kazada tren seferleri durduruldu: 1 ölü

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Tırın demiryolu üzerinde kalması nedeniyle Aydın-Denizli arasındaki tren seferleri durduruldu. Elektrik hatlarındaki akım kesilirken, hasar gören rayların onarımı tamamlanana kadar seferlerin iptal olduğu bildirildi.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Pınardere Kavşağı'nda meydana gelen kazada tır, yaklaşık 3 metre derinliğindeki ve 15 metre uzunluğundaki alanı adeta uçarak geçti, raylara takılarak durabildi. Tonlarca ağırlıktaki yük, kupayı hurdaya çevirdi.