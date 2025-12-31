Kontrolden çıkan tırın raylara uçtuğu kazada tren seferleri durduruldu: 1 ölü
Aydın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir tır otoban çıkışı döner kavşaktan düz gidip yaklaşık 40 metre uçtu. Demiryolu üzerinde askıda kalan tırın sürücüsü hayatını kaybetti, kaza nedeniyle Aydın-Denizli arasındaki tren seferleri karşılıklı olarak durduruldu.
TIR DEMİRYOLUNA UÇTU
Aydın-Denizli otoyolunda kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak demiryolu hattına savruldu. Kazada tır sürücüsü Yunus Uğurlu (28) hayatını kaybetti.
BARİYERLERİ KIRIP ÇUKURU UÇARAK GEÇTİ
Pınardere Kavşağı'nda meydana gelen kazada tır, yaklaşık 3 metre derinliğindeki ve 15 metre uzunluğundaki alanı adeta uçarak geçti, raylara takılarak durabildi. Tonlarca ağırlıktaki yük, kupayı hurdaya çevirdi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Tırın demiryolu üzerinde kalması nedeniyle Aydın-Denizli arasındaki tren seferleri durduruldu. Elektrik hatlarındaki akım kesilirken, hasar gören rayların onarımı tamamlanana kadar seferlerin iptal olduğu bildirildi.