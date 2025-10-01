PODCAST CANLI YAYIN
Sivas'ta köyde çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü 2 yaralı

Sivas’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya Köyü’nde meydana geldi. Engin Özkara ile Ç.T. ve Z.İ.T. arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda Engin Özkara ağır yaralanırken Ç.T. ve kızı Z.İ.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Engin Özkara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

