Giriş Tarihi: 17 Eylül 2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 09:02

Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DYD 055 plakalı otomobil, 34 GB 5290 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Sıkışan Yaralıları İtfaiye Çıkardı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 9 kişi, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelerek yakınlarını araçtan çıkarmaya çalışan 2 kişi de kırılan camlar nedeniyle hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafiğe kapatılan bulvar, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.