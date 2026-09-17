CANLI YAYIN
Geri
Maltepe'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 11 kişi hastaneye kaldırıldı!

Maltepe'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 11 kişi hastaneye kaldırıldı!

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul Maltepe’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 2’si ağır 9 kişi araçlarda sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen ve otomobilde sıkışanları kurtarmaya çalışırken kırılan camlar nedeniyle yaralanan 2 kazazede yakını ile birlikte toplam 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DYD 055 plakalı otomobil, 34 GB 5290 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Sıkışan Yaralıları İtfaiye Çıkardı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 9 kişi, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelerek yakınlarını araçtan çıkarmaya çalışan 2 kişi de kırılan camlar nedeniyle hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafiğe kapatılan bulvar, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızını yatağa zincirleyen anne ve baba adliyede: 4 kardeş koruma altında
Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızını yatağa zincirleyen anne ve baba adliyede: 4 kardeş koruma altında
Esra Erol evini baştan aşağı yeniledi! İşte o paylaşım
Esra Erol evini baştan aşağı yeniledi! İşte o paylaşım
Karşıyaka’daki kaza kamerada: 18 yaşındaki Mehmet Akif Karaoğlu hayatını kaybetti
Karşıyaka’daki kaza kamerada: 18 yaşındaki Mehmet Akif Karaoğlu hayatını kaybetti
Kayseri'deki fabrika yangınında soğutma çalışması sürüyor
Kayseri'deki fabrika yangınında soğutma çalışması sürüyor

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle