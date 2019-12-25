Sivas'ta kar etkili oldu, 24 köy yolu kapandı |Video 25.12.2019 13:30

Sivas-Tokat karayolundaki 1600 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Gürün ilçesinde ise 24 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde ise kar sevinci yaşandı.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Geçidi'nde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı rüzgarla birlikte tipiye dönüştü. Karayolları ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışmalarla açık tutulan geçitte, ağır tonajlı araçların karıştığı maddi hasarlı kazalar yaşandı. Çamlıbel'in zirvesinde bulunan Karayolları Şube Müdürlüğü'ne ait park alanlarına çekilen araçlardan hasarsız olanların tipinin şiddetini azaltması ile birlikte yol devam edeceği bildirildi. Tipi ile birlikte yer yer sisin de görüldüğü bölgede yolun açık tutulmasına yönelik karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

YILDIZ DAĞI'NDA KAR SEVİNCİ

Dün akşamdan itibaren kar yağışının etkili olduğu 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nda kar sevinçle karşılandı. Yağışla beraber Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ndeki kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye çıktı.

Gürün ilçesinde ise kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.