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Sivas'ta kafası kavanoza sıkışan yavru köpeği vatandaş kurtardı

Sivas'ta kafası kavanoza sıkışan yavru köpeği vatandaş kurtardı
30.12.2022 15:13 - Son Güncelleme: 30.12.2022 15:13

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kafası kavanoza sıkışan yavru köpek yardımsever bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Murat Dinç, aracıyla Emlak Karacaören köyü yolunda ilerlerken hareket eden bir cisim fark etti. Biraz geçtikten sonra geri dönen Dinç, cismin kavanoz olduğunu ve yavru köpeğin kafasının kavanoza sıkıştığını gördü. Dinç, hemen nefes almakta ve ilerlemekte güçlük çeken yavru köpeğin yardımına koştu. Kavanoza kafası sıkışan yavru köpek kısa bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Kurtarılan köpeği arabayla veterinere götürüp tedavi ettiren

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