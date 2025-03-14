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Sivas’ta dehşet anları! Sokak köpekleri küçük kıza saldırdı: O anlar kamerada
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Sivas’ta dehşet anları! Sokak köpekleri küçük kıza saldırdı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 14:47

Sivas’ta bir öğrenci okuldan çıktıktan sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 10 yaşındaki kız çocuğu facianın eşiğinden dönülen olayı sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yaşındaki Berrak Kılıç, okuldan çıkarak servise gitmek istedi. 4'ncü sınıf öğrencisi, yolda yürüdüğü esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korku ve panikle yere düşen 10 yaşındaki çocuğun etrafını sokak köpekleri sardı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, köpekleri uzaklaştırdı. Korku dolu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.


Köpeklerin saldırdığı öğrencinin babası Esat Kılıç, "Bugün sabah ilçemizde çocuğuma köpekler saldırdı. Sadece benim çocuğum da değil, komşularımızın çocuklarıyla beraber 6-7 çocuk vardı. 8 köpek çocukları kovalamış, benim çocuğumu düşürüp ezmişler. Çocuğumun pantolonu geniş olduğu için ısıramamış. O sırada çevredeki komşuların bağırmasıyla köpekler geri kaçıyor. Eğer onlar orada olmasaydı daha feci olaylar olabilirdi. Sokak köpekleri hususunda yetkililerden gerekeni yapmalarını istiyoruz. Bir ay önce çocuğu parçalamışlardı, aynısı mı olması lazım?" dedi.

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