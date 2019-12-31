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Sivas'ta baraj suları çekildi tarihi cami gün yüzüne çıktı

31.12.2019 20:10

Sivas'ın Suşehri ilçesinde baraj gölünün suyunun çekilmesi sonucu tarihi olduğu düşünülen cami ve mezarlık gün yüzüne çıktı. Fatih Sultan Mehmet’in adını taşıyan tarihi caminin, 30 yıl sular altında kalmasına rağmen duvarlarındaki işlemelerin bozulmadığı gözlendi.


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