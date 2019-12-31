Sivas'ın Suşehri ilçesinde baraj gölünün suyunun çekilmesi sonucu tarihi olduğu düşünülen cami ve mezarlık gün yüzüne çıktı. Fatih Sultan Mehmet’in adını taşıyan tarihi caminin, 30 yıl sular altında kalmasına rağmen duvarlarındaki işlemelerin bozulmadığı gözlendi.
Sivas'ta baraj suları çekildi tarihi cami gün yüzüne çıktı31.12.2019 20:10
- Sivas'ta baraj suları çekildi tarihi cami gün yüzüne çıktı
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