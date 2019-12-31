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Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

31.12.2019 22:00

Sakarya’nın​ Karasu ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı. Uzun süredir denizde olması nedeniyle ceset tanınmayacak hale geldi. Savcı olayla ilgili soruşturma başlattı.


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