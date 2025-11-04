Sivas’ta 76 yaşındaki adam otomobilinde ölü bulundu

GARAJDA ACI SON

Sivas'ın Yenidoğan Mahallesi'nde 76 yaşındaki Mustafa Koç, apartmanın garajında otomobilinin içinde ölü bulundu.

EŞİ BULDU

Olay, Yenidoğan Mahallesi 22. Sokak üzerinde meydana geldi. Eşi Mustafa Koç'tan bir süre haber alamayan F.K., apartmanın garajına indi. Garajda otomobilin içinde eşini hareketsiz halde bulan F.K., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre Koç'un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Yaşlı adamın cansız bedeni, incelemenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.