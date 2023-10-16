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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 12:51 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 13:10

Sivas Gürün'de Trafik Kazası Son Dakika:7 kişinin öldüğü yerde yeni kaza: 7 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Yazyurdu Mevkiinde bir gün önce 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın olduğu yerde yeni bir kaza meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta bir gün önce 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın olduğu mevkide meydana gelen kazada bu kez 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Yazyurdu Mevkiinde meydana geldi. F.G. idaresindeki 41 ACD 573 plakalı Volkswagen marka araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan S.G., Ş.G., M.G., A.G., S.G., Z.A.G. ve N.G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan aynı mevkide dün meydana gelen otobüs kazasında ise 7 kişi ölmüş 40 kişi yaralanmıştı.

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