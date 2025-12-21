PODCAST CANLI YAYIN
Şırnak Gabar Dağı'nda traktör devrildi: 13 işçi yaralandı

Şırnak Gabar Dağı'nda traktör devrildi: 13 işçi yaralandı

Şırnak’ın Gabar bölgesinde fidan dikimi çalışmalarından dönen işçileri taşıyan traktörün devrildiği kazada 5’i ağır 13 işçi yaralandı.

Bunlar da Var

Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
İşte Tuğyan Ülkem Gülter’in elinde silahla Kervan’ı alıkoyduğu görüntüler
İşte Tuğyan Ülkem Gülter’in elinde silahla Kervan’ı alıkoyduğu görüntüler
Esenyurt’ta dehşet anları: Alkollü kadın yaşlı adamı tekme yağmuruna tuttu
Esenyurt’ta dehşet anları: Alkollü kadın yaşlı adamı tekme yağmuruna tuttu
Sadettin Saran İstanbul'da: Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı
Sadettin Saran İstanbul'da: Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle