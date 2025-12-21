PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Şırnak Gabar Dağı'nda traktör devrildi: 13 işçi yaralandı
Şırnak Gabar Dağı'nda traktör devrildi: 13 işçi yaralandı
Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 21:04
Abone Ol
Yazı Boyutu
Şırnak’ın Gabar bölgesinde fidan dikimi çalışmalarından dönen işçileri taşıyan traktörün devrildiği kazada 5’i ağır 13 işçi yaralandı.
Bunlar da Var
00:26
Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
20.12.2025
Cumartesi
01:43
İşte Tuğyan Ülkem Gülter’in elinde silahla Kervan’ı alıkoyduğu görüntüler
20.12.2025
Cumartesi
04:07
Esenyurt’ta dehşet anları: Alkollü kadın yaşlı adamı tekme yağmuruna tuttu
20.12.2025
Cumartesi
04:18
Sadettin Saran İstanbul'da: Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı
20.12.2025
Cumartesi
CANLI YAYIN