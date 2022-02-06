Sinop’ta yaşanan silahlı çatışma 2 kişiyi hayattan aldı

Sinop’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Sinop’un Boyabat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi. Burada taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 8 kişi çeşitli şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere sevk edildi. Bu arada emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahalle ile hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.