Sinop'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Afganistanlı sokakta yakalandı videosunu izle!

Sinop'ta yapılan koronavirüs denetimleri sırasında, testi pozitif çıkan Afganistan uyruklu bir şahıs sokakta yakalandı. Şahıs bölgeye çağrılan ambulansla KYK yurdunda karantinaya alındı.

Sinop'ta koronavirüs testi pozitif olan Afganistan uyruklu Hüseyib Seyfi (31), polis denetimleri sırasında sokakta yakalandı. Seyfi, yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapan ekipler, Afganistan uyruklu Hüseyib Seyfi'nin test sonucunun pozitif olduğunu belirledi. Seyfi, çağırılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na götürülerek karantinaya alındı.