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Silivri'de pompalı tüfekli saldırı: Biri kadın, 2 ölü

Silivri'de pompalı tüfekli saldırı: Biri kadın, 2 ölü
15.11.2020 06:48
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İstanbul Silivri'de bir kadın ve bir erkek yaşadıkları binanın önünde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli kayıplara karıştı.Polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


İstanbul Silivri'de bir kadın ve bir erkek yaşadıkları binanın önünde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli kayıplara karıştı.Polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Meneviş Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mesut S. ve Tülay A., birlikte yaşadıkları öğrenilen evlerinin önünde pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı.

Henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri saldırıya uğrayan Mesut S. ve Tülay A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çiftin öldürüldüğü yerde incelemelerde bulundu. Ölen kişilerin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

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