Haberler Video Yaşam Videoları Şanlıurfa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar, yaralılar etrafa saçıldı

Şanlıurfa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar, yaralılar etrafa saçıldı

Şanlıurfa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar, yaralılar etrafa saçıldı
15.11.2020 11:29
Ana Sayfa 00:46
Kafa kafaya çarpıştılar!...
Ana Sayfa 00:12
Irak'ın kuzeyine hava...
Ana Sayfa 01:48
Silivri'de pompalı tüfekli...
Ana Sayfa 02:41
Çin yine dünyanın yüreğini...
Ana Sayfa 01:15
Ekrem İmamoğlu siyasetin...
Ana Sayfa 01:10
Savunmada devler ligi
Ana Sayfa 01:09
İyi Partililer istifaya...
Ana Sayfa 00:57
Şırnak'ta uyuşturucu...
Ana Sayfa 00:54
Bir baba kızına bunu yapar mı?
Ana Sayfa 08:48
Bay Kemal'in asılsız iddiaları...
Ana Sayfa 04:44
Sadık Albayrak, Ahmet Kekeç'i...
Ana Sayfa 01:37
Pişkinlik serbest

Şanlıurfa'da Viranşehir iel Siverek'i birbirine bağlayan karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kaza sonucu araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.


Şanlıurfa iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Saddam A.'nın kullandığı 47 PY 313 plakalı otomobil ile Mehmet A.'nın kullandığı 21 FZ 267 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ile birlikte Mikail A., Havva A., Mehmet Yusuf A. Rasim A., Süreyya A., Mehmet B., Mehmet A. ve Mehmet K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşam Videoları