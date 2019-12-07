Silivri'de kimyasal maddeli intihar girişimi! Polis komiseri yaşadığını fark ettiği gibi... 07.12.2019 12:44

İstanbul'un Silivri ilçesinde üç gündür haber alamadıkları komşularının evinden kötü kokuların geldiğini fark eden mahalleli polise haber verdi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Vücudunda çürükler bulunan yerdeki kişinin öldüğü sanılırken olay yerine gelen bir komiser dikkati sayesinde İlbey Yılmaz'ın hala hayatta olduğunu fark ederek olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.