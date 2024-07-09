SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024, 08:35 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024, 08:34

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Silivri Değirmenköy'deki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın neticesinde fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay, sabah 04.30 sularında Silivri Değirmenköy'deki bir geri dönüşüm fabrikasında yaşandı. Henüz sebebi bilinmeyen şekilde yaşanan patlama paniğe neden oldu. Patlamanın hemen ardından çıkan yangında alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay mahaline Silivri İtfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangını çevrede bulanan fabrikalara sıçramadan söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

SIRADAKİ VİDEO
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza!
08.07.2024Pazartesi
Uyuşturucu kuryesi 2 kişinin mide ve bağırsaklarından 18 paket uyuşturucu çıktı
08.07.2024Pazartesi
Adana'da acı olay! Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı
08.07.2024Pazartesi
Meteoroloji'den 13 ile kuvvetli yağış uyarısı!
08.07.2024Pazartesi
Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 13 yaralı
08.07.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Küçükçekmece’de zincirleme kaza: 13 yaralı 01:01
Küçükçekmece'de zincirleme kaza
08.07.2024Pazartesi
En düşük emekli maaşına zam için hazırlık! İşte detaylar… 03:53
En düşük emekli maaşına zam için hazırlık!
08.07.2024Pazartesi
Nike’tan ’kürdistan’ propagandası! İşte tepkiler üzerine silinen o video 00:30
Nike'tan 'kürdistan' propagandası!
08.07.2024Pazartesi
BUCA’DA CİNAYET! Pompalı tüfekli silahlı saldırı kamerada! 01:39
BUCA'DA CİNAYET! Pompalı tüfekli silahlı saldırı kamerada!
08.07.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA