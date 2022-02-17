Sıla Şentürk olayı nedir? Sıla Şentürk kimdir? Hüseyin Can Gökçek kimdir?

Giresun'da Hüseyin Can Gökçek (21), Sıla Şentürk'ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, iddiaya göre bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile tartıştı.

16 YAŞINDAKİ SILA ŞENTÜRK'ÜN BOĞAZINI KESİP EVDEN KAÇTI

Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

CANİ YAKALANDI

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek'in il dışına çıkmak için havalimanına kendisini götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu.

VALİ ÜNLÜ: SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ

Giresun Valisi Enver Ünlü de Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

BİR YIL ÖNCE KAÇIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hüseyin Can Gökçek'in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Şentürk ailesinin şikayeti üzerine yakalanan Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı.

10 AYRI SUÇTAN SABIKASI VAR

Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Bu arada Şentürk ailesi Sıla'nın Hüseyin Can Gökçek'den ayrıldıktan sonra başka biriyle nişanlı olmadığı açıkladı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek ile Sıla'nın annesi Asiye Şentürk ve yakınlarının ifadelerine başvuruldu.

SILA ŞENTÜRK'ÜN AİLESİ HÜSEYİN'İ İSTEMEDİ

Mekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalışan katil zanlısI Hüseyin Can Gökçek'in Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun iline geldiği belirlendi. Sıla ile yüz yüze görüşen geçen yılda Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı, Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'in uygunsuz davranışları üzerine tartışma çıktığı, Sıla ile zanlının Trabzon iline kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalandıkları, Hüseyin Can Gökçek'in de geçen yıl Mart ayında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA SILA YANINA KAÇMIŞ

Hüseyin'in tutuklanması üzerine Sıla'nın mahkeme kararıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) kaldığı, ailenin ve Sıla'nın talebi üzerine zanlının tutuklu olması nedeniyle 07 Nisan 2021'de Sıla'nın ailesine teslim edildiği belirlendi. Şikayetten vazgeçilmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek'in cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gittiği, Sıla'nın ise Hüseyin'in cezaevinden çıkmasından kısa bir süre sonra Hüseyin Can Gökçek'in yanına giderek bir ay yanında kaldığı belirlendi.

SILA'NIN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Sıla'nın ailesinin, evlendirme vaadiyle Hüseyin ve Sıla'yı ikna ederek Giresun iline getirdikleri ve aileler arasında nişan yaptıkları, bu tarihten sonra Hüseyin'in Ankara iline döndüğü, bu zaman zarfında Sıla'nın ailesi ve Hüseyin Can Gökçek arasında kıskançlık sebebiyle tartışmalar yaşandığı, 11 Kasım 2021'de görülen Cinsel İstismar davasının duruşmasında Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'ten tekrar şikâyetçi olduğu ve nişanın şikayet sonrası bozulduğu öğrenildi.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, Hüseyin Can Gökçek'in geçen ocak ayında Sıla ile Giresun'da yüz yüze görüştükleri, zanlının olaydan bir gün önce otobüs ile Ankara'dan Giresun'a iline geldiği, Bulancak ilçesinde otobüsten indiği, taksi ile Sıla'nın evine gittiği ve evde Sıla ile görüştüğü, daha sonra Turizm Uygulama Otelinde konakladığı, olay sabahı da Sıla'nın evine gittiği belirlendi. Kapıyı Sıla'nın açtığı, evde Sıla ve babaannesinin bulunduğu, Sıla ile aralarındaki mahkeme konusunu konuştuklarını, Sıla'nın şikayetinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine, Hüseyin'in "şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz" dediği sonrasında tartıştıkları, tartışma sonrasında zanlının evin giriş katında bulunan mutfak kısmına giderek bıçak aldığı ve Sıla'nın bulunduğu odaya çıkarak birden fazla bıçak darbesi ile saldırdığı, sonrasında olayda kullandığı bıçağı evin içerisine atarak evden kaçtığı belirlendi.

Sahil kısmında taksiye binerek Bulancak ilçesini sonrasında ise Ordu –Giresun Havalimanına gittiği belirlendi. Ailenin ve Sıla'nın herhangi bir koruma kararı taleplerinin de olmadığı öğrenildi. Zanlının Emniyetteki sorgusu sürüyor.



"YÜREĞİMİZ YANDI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yüreğimiz yandı… Sıla'nın acısı Türkiye'nin acısıdır… Türkiye'nin yüreği yandı. Caninin adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.







"SÜRECİN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.

SPOR DÜNYASINDAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Sıla Şentürk (16) için Trabzonspor, GZT Giresunspor ve Medipol Başakşehir'in ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Çaykur Rizespor gibi birçok kulüp de taziye paylaşımlarında bulundu.