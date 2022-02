Giresun'da kan doduran bir olay meydana geldi. Hüseyin Can Gökçek (21), Sıla Şentürk’ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Gökçek'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı. Hüseyin Can Gökçek’in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Peki; Sıla Şentürk olayı nedir? Sıla Şentürk kimdir? Hüseyin Can Gökçek kimdir? İşte vahşi cinayete dair merak edilen detaylar...