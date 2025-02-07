Sıla Bebek davasında karar çıktı: Anneye 27 yıl 9 ay hapis

Malkara İlçesinde 8 Eylül 2024 günü rahatsızlanan Sıla Bebeğin hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tedavi ve muayene sonrasında bebeğin üzerinde taciz ve şiddet burgularına rastlandı. Olayda gözaltına alınan anne B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde mütalası istenen mahkemede istenen ek süre talebinden dolayı ertelenen dava bugün görülürken anneye 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi.