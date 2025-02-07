SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Sıla Bebek davasında karar çıktı: Anneye 27 yıl 9 ay hapis
Haberler Yaşam Videoları

Sıla Bebek davasında karar çıktı: Anneye 27 yıl 9 ay hapis

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 11:20

Malkara İlçesinde 8 Eylül 2024 günü rahatsızlanan Sıla Bebeğin hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tedavi ve muayene sonrasında bebeğin üzerinde taciz ve şiddet burgularına rastlandı. Olayda gözaltına alınan anne B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde mütalası istenen mahkemede istenen ek süre talebinden dolayı ertelenen dava bugün görülürken anneye 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

SIRADAKİ VİDEO
İstanbul'da kauçuk imalathanesinden alevler yükseldi
07.02.2025Cuma
İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
07.02.2025Cuma
Antalya'da ''Hücre-9'' operasyonu!
07.02.2025Cuma
22 ilde eğitime kar engeli! İşte detaylar...
07.02.2025Cuma
İstanbul yeni güne karla başladı! Birçok ilçe beyaza büründü
07.02.2025Cuma
Bunlar da Var
Boluspor 1-4 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ İZLE 09:41
Boluspor 1-4 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ İZLE
06.02.2025Perşembe
Takvim.com.tr Reis’e iletin denilen videoya ulaştı! Depremde can veren Fatma Dizlek teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi 00:28
"Reis'e iletin" diyerek izletti!
06.02.2025Perşembe
Gol: Alvaro Morata! | Boluspor 1-1 Galatasaray 01:07
Boluspor Galatasaray 1-1 | Gol: Alvaro Morata!
06.02.2025Perşembe
Başkan Erdoğan evlerine kavuşan depremzede aileyi ziyaret etti 05:20
Başkan Erdoğan evlerine kavuşan depremzede aileyi ziyaret etti
06.02.2025Perşembe
CANLI YAYIN