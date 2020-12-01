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Siirt merkezli narko-terör operasyonu: 18 tutuklama

Siirt merkezli narko-terör operasyonu: 18 tutuklama
01.12.2020 16:20
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Siirt merkezli 8 ilde düzenlenen narko-terör operasyonunda gözaltına alınan 45 zanlıdan 18'i tutuklandı. Firari 7 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.


Alınan bilgiye göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Siirt'in Kurtalan ve Batman'ın Beşiri ilçeleri ile İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla, Ankara ve Çanakkale'de haklarında yakalama kararı çıkarılan 52 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı "Narko/Kafes 1 Operasyonu" düzenledi.


Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ve 531 güvenlik görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 45'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda uzun namlulu silah, 2 şarjör, 113 fişek, 3 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 30 gram eroin, 265 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, FETÖ'ye ait yasaklı yayın ve PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.


Siirt'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 26'sı serbest bırakıldı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan diğer zanlının ise işlemine henüz başlanmadı.

Firari 7 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

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