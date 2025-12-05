PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi: 25 öğrenci hastanelik oldu

Şanlıurfa'da bir okulda öğle arası yedikleri yemekten zehirlenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesindeki Beyazkuyu ilk ve orta okulunda yaşandı. İddiaya göre, öğle arası okulda dağıtılan sandviç ekmek ile çorbadan içen 25 öğrenci rahatsızlandı. Öğretmenler, öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine okula, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan 25 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

