Balıkesir'de kangal köpeği ile kurdun boğuştu anlar kamerada | VİDEO

Savaştepe İlçesi Karacalar Mahallesi yakınlarında Kangal cinsi çoban köpeği, koyun sürüsünün bulunduğu çiftliğe yaklaşan kurt ile karşılaştı. Çoban köpeği ile kurdun boğuştuğu sırada otomobiliyle yoldan geçen Osman Biber, aracını durdurup, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre boğuşan köpek ve kurdun, Biber'i fark etmesiyle kaçtığı görüntülere yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Osman Biber, "Eşim ile birlikte Savaştepe'den Balıkesir istikametine doğru gidiyorduk. Karacalar Mahallesi yakınlarında kangal cinsi bir köpeğin, bir şey yakaladığını fark ettim. Hemen aracımı durdurdum ve cep telefonumun kamerasının kaydını açtım. Kangal bir şeyle boğuşuyordu. Benim çekim yaptığımı fark edince yakaladığı şeyi bırakıp kaçtı. Ben olmasam yakaladığı şeyi öldürecekti. Az yaklaşınca kurt da kalktı ve kaçtı. Bu durum beni çok şaşırttı" dedi.