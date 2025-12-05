Yer: Kayseri! Uygulamada görevli polise çarpıp kaçtılar: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana gelen olayda; asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, E.S.T. yönetimindeki 38 ABB 843 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan E.S.T. uygulamada görevli polis memuru G.A.'ya çarparak, kaçtı. E.S.T. ve otomobilde bulunan K.T. ile ismi öğrenilemeyen 2 şahıs, bir süre sonra otomobili bırakıp, yaya olarak kaçmaya devam etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şahıs kısa süre içerinde yakalandı. Gözaltına alınan 4 şahıs ekipler tarafından karakola götürülürken, incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.