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Siirt Eruh’ta feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyü mevkiinde meydana gelen kazada, 06 BOP 181 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

7 Kişi Yaralandı, 2'si Ağır
Araçta bulunan 7 kişi kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, aracın yoldan çıkma nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor.

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