RAMAZAN İMSAKİYE
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Şiddetli fırtına Bozcaada'da feribot seferlerini aksattı

Şiddetli fırtına Bozcaada'da feribot seferlerini aksattı
11.04.2022 10:51 - Son Güncelleme: 11.04.2022 10:51

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Çanakkale'de, Bozcaada yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 18:00, Geyikli'den ise saat 19:00 seferleri yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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