Sel bölgesinde son durum ne? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

Meteorolojinin uyarıları sonrası Karadeniz Bölgesi etkisini gösteren sağanak yağışlar hayatı felç etti. Zonguldak-İstanbul karayolu tamamen trafiğe kapandı. Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na inecek yolcu uçakları, yoğun yağış sebebiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Bartın’da etkili olan yoğun sağanak sebebiyle Bartın Irmağı 5 metre yükseldi. Anadolu Otoyolu, İstanbul istikameti Bolu'da sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Öte yandan bakanlar afet bölgelerinde incelemelerde bulunuyor. İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bartın'da yaptığı açıklamada son durumu açıkladı.