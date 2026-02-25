SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıBaşkan Erdoğan'dan uçak kazası açıklaması!Başkan Erdoğan'dan uçak kazası açıklaması!Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 12:40 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 12:42 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Başkan Erdoğan, Balıkesir'de düşen F-16 uçağının nedenlerinin tespiti için gerekli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu. Erdoğan, ''Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.Bunlar da Var 04:32Balıkesir'de düşen F-16 savaş uçağında şehit olan pilotun naaşına ulaşıldı 25.02.2026Çarşamba 05:43Balıkesir Valisi Duyurdu: Görev uçuşunda F-16 uçağımız düştü pilot şehit oldu 25.02.2026Çarşamba 00:34İzmir'de 17 yıldır kayıp kadının cesedi eski eniştesinin bahçesinde bulundu 24.02.2026Salı 36:22Nihat Hatipoğlu ile İftar 6. bölüm | Manevi iklim ve merak edilen sorular 24.02.2026SalıCANLI YAYIN